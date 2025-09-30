Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lanza programa 'El Despensón' en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la intención de contribuir a la economía, la salud y el bienestar de las familias de Castaños, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con el programa Mejora Coahuila dio arranque al programa "El Despensón", que lleva productos de la canasta básica a los hogares que más lo necesitan.

El evento se realizó en la colonia Independencia y fue encabezado por la presidenta municipal, acompañada del delegado regional de Mejora Coahuila, José Cerda, y el coordinador municipal, Aldo Veliz.

"Gracias a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas por este gran apoyo alimentario que sabemos es de mucha utilidad ante estos tiempos complicados, pero tenemos un gobernador preocupado que tanto en el ámbito social, de la salud, de la educación y de la seguridad siempre está al pendiente de nuestra gente", destacó la presidenta municipal.

Sifuentes Zamora señaló que "El Despensón" representa un respaldo directo para las familias de Castaños, garantizando su acceso a productos de primera necesidad y fortaleciendo la alimentación en los hogares.

"Estos paquetes alimentarios se distribuirán en distintos sectores del municipio, fortaleciendo temas como la salud, la economía, pero sobretodo el bienestar de nuestras familias", reconoció.

Asimismo, la presidenta municipal indicó que desde el inicio de la administración se ha trabajado para realizar las acciones necesarias que permitan cubrir las necesidades de la ciudadanía.

La entrega de un camión recolector de basura, la pavimentación de distintas calles, entrega de contenedores, una ambulancia, patrullas, entre otras cosas, lo que ha permitido mejorar de manera considerable los servicios que recibe la población.

Para finalizar, Sifuentes Zamora agradeció el invaluable respaldo del Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien ha mostrado un gran compromiso con la gente de Castaños.

Refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano del Gobierno del Estado para aterrizar más proyectos, programas y obras que garanticen el bienestar y desarrollo de las familias castañenses.