Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora lidera ceremonia cívica en Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la ceremonia del lunes cívico en la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, donde además hizo entrega de un pintarrón en apoyo a la comunidad educativa.

El evento contó con la presencia de miembros del cabildo, funcionarios municipales, directivos del plantel, docentes, alumnos y padres de familia, quienes participaron en una jornada cívica que fomentó los valores patrios y el trabajo en equipo.

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó la importancia de mantener una relación cercana con docentes, padres de familia y alumnos de las distintas instituciones educativas, buscando trabajar en conjunto para garantizar entornos más dignos y seguros para los estudiantes.

"Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los alumnos y docentes por la cálida bienvenida y por permitirnos compartir este bonito inicio de semana. Estos espacios nos permiten escuchar de cerca las necesidades de las escuelas y sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de nuestros planteles", afirmó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que la administración municipal está trabajando de la mano del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsando acciones que fortalecen la infraestructura educativa y promueven el desarrollo integral de la niñez y la juventud castañense.

"Sigamos trabajando juntos por una educación de calidad y por el desarrollo de nuestras niñas y niños, convencidos de que la educación es la mejor herramienta para transformar vidas y garantizar un mejor futuro para Castaños", expresó la presidenta municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños fortalece el vínculo con la comunidad educativa, reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto con docentes, padres de familia y alumnos para garantizar condiciones dignas y seguras para niñas, niños y jóvenes.