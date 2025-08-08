Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabeza evento en Castaños

Castaños, Coah.- En una mágica y emotiva velada, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo la coronación de Sandra Luz I como Reina del Adulto Mayor, reconociendo la experiencia, sabiduría y legado de quienes han contribuido significativamente al desarrollo del municipio.

El evento fue encabezado por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada del Coordinador del DIF Región Centro, Diego Siller, la Presidenta del DIF Castaños, Violeta Alvarado, y la Presidenta Honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, además de contar con la presencia de autoridades municipales de la región Centro-Desierto.

Sifuentes Zamora subrayó que la coronación de la Reina del Adulto Mayor es un acto de justicia y gratitud, ya que permite rendir homenaje a quienes, con años de esfuerzo, trabajo y dedicación, han construido los cimientos sobre los cuales hoy se levanta la comunidad.

"La edad no define quiénes somos, sino la actitud con la que vivimos. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y disfrutar la vida", enfatizó la presidenta municipal al destacar la importancia de seguir reconociendo y valorando a quienes han forjado el presente del municipio.

Sifuentes Zamora agradeció a la reina saliente, Eva I, por representar con dignidad y alegría a todos los adultos mayores de Castaños. "Su paso como reina deja huella en esta comunidad, mostrándonos que el liderazgo, la elegancia y la calidez no tienen edad".

Para finalizar, la presidenta municipal reiteró su compromiso de continuar promoviendo políticas públicas que garanticen el respeto, la inclusión y el bienestar de las personas adultas mayores.

"Una comunidad que valora a sus adultos mayores es una comunidad más fuerte, más sabia y más justa. Gracias por su ejemplo, su legado y por ser pilares de nuestras familias", concluyó.

Al evento asistieron también el Alcalde de Candela, Fernando Juárez Santos, y la Presidenta Municipal de Lamadrid, Magda Ortiz Pizarro, quienes se sumaron a esta celebración que reafirma el compromiso regional con el reconocimiento y dignificación de la tercera edad.