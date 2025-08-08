Proceso de Reclutamiento Riguroso en Policía de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de seguir garantizando la seguridad de los más de 25 mil habitantes del municipio, la Dirección de Seguridad Pública de San Buenaventura trabaja activamente en el fortalecimiento de su corporación. Actualmente, el municipio cuenta con 20 elementos activos y se proyecta incrementar este número a 45 policías municipales.

Christian Rolando Venegas, director de Seguridad Pública, informó que se ha registrado un importante interés por parte de la ciudadanía para integrarse a las filas policiales. No obstante, recordó que el proceso de reclutamiento es riguroso, con filtros que garantizan que solo los perfiles más capacitados y confiables lleguen a portar el uniforme.

"Estamos viendo mucho interés en formar parte de la corporación. Del total de aspirantes, alrededor del 20% logra completar el proceso, que incluye una formación de tres a cuatro meses y los exámenes de control y confianza. No es un camino fácil, pero es necesario para asegurar la calidad del servicio", señaló.

Venegas destacó que uno de los compromisos de la actual administración es fortalecer la seguridad pública de manera ordenada y profesional, por lo que se trabaja en coordinación con los tres órdenes de gobierno, así como con municipios de la región centro.

Durante una reciente reunión interinstitucional, se abordaron temas clave como la homologación de sueldos entre corporaciones municipales, con la meta de que, al término del actual periodo de gobierno, todos los elementos cuenten con condiciones salariales equitativas.

Asimismo, como parte de las acciones implementadas durante el periodo vacacional, se mantiene la vigilancia a través de patrullajes constantes y operativos coordinados con la Policía Estatal, tanto en la zona urbana como en carreteras y brechas aledañas.

"El compromiso es seguir avanzando. La seguridad de las familias de San Buenaventura es una prioridad, y vamos por buen camino con una estrategia clara y una corporación que sigue creciendo en profesionalismo", concluyó.