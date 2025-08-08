Alcalde Hugo Iván Lozano lidera Brigada de Salud en Coahuila

San Buenaventura, Coah. – El Ayuntamiento de San Buenaventura, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 4, el equipo de Mejora Coahuila y con el apoyo del Vagón de Esterilización de mascotas, realizó con éxito la Brigada de Salud en la Plaza Principal.

Durante la jornada, se brindaron servicios médicos gratuitos, incluyendo atención médica general y dental, aplicación de vacunas, detecciones de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, así como prevención de enfermedades crónicas. También se gestionó el trámite de la Tarjeta de Salud Popular para personas sin seguridad social.

En el área veterinaria, se ofreció esterilización, desparasitación y cartilla preventiva para mascotas felinas y caninas, con una gran afluencia de familias acompañadas de sus animales de compañía.

El evento fue encabezado por el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez, acompañado del Dr. Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 4; la regidora de Salud Rossi Guajardo; el director de la Clínica 51 del IMSS, Dr. Leal; la Lic. María Rosa Iglesias delegada municipal de Mejora y el Mtro. César Uriel en representación del equipo Mejora Coahuila, así como integrantes del Cabildo y personal de salud municipal y estatal.

El alcalde destacó que estas brigadas acercan los servicios médicos a la población, eliminando barreras de acceso y fomentando la prevención:

"La salud es un derecho fundamental que merece ser protegido y promovido. Estas brigadas demuestran el compromiso de nuestro municipio y del gobernador con la ciudadanía", afirmó.

Por su parte, el Dr. Aguilar Arocha agradeció la colaboración interinstitucional y reiteró la importancia de mantener campañas permanentes de prevención y atención médica para mejorar la calidad de vida de la población.

La brigada concluyó con un recorrido por los módulos instalados, donde las familias pudieron informarse, recibir atención y llevar a casa herramientas para cuidar mejor de su salud y la de sus mascotas.