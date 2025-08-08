Programas de agricultura en Coahuila: Compromiso de Hugo Lozano

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Hugo Lozano Sánchez reafirmó su compromiso con los 13 ejidos del municipio, anunciando que continuarán los apoyos en beneficio directo de más de 400 familias mediante la entrega de semillas, perforación de pozos y adquisición de ganado.

Durante un recorrido por las comunidades rurales, el edil destacó que se están preparando con anticipación para la temporada otoño-invierno, con el objetivo de que los productores puedan acceder a insumos agrícolas sin contratiempos.

"Se prepara más apoyo y semilla para la temporada que viene otoño-invierno. Con tiempo nos estamos preparando para que las personas puedan acceder a este beneficio. Estamos solicitando al Gobierno del Estado continuar con estos programas en un trabajo tripartita, donde el productor tenga que pagar lo mínimo", explicó.

Además, Lozano Sánchez señaló que, como parte de su compromiso, ha recorrido los ejidos para escuchar de primera mano las necesidades de sus habitantes. A través de eventos como los bailes con causa realizados durante la Feria de San Buenaventura, se han entregado despensas y se han canalizado apoyos específicos a las familias más vulnerables.

El alcalde subrayó también que se trabaja en coordinación con los ejidatarios para impulsar la producción de ganado caprino, brindando oportunidades para la adquisición de chivas que permitan mejorar el rendimiento de su actividad.

"Unos tienen mayor demanda, sin embargo, todos requieren atención en el tema de agua, donde tenemos proyectada la perforación de pozos", puntualizó.