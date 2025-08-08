Visita del Alcalde de Cuatro Ciénegas fortalece la relación con la comunidad

Cuatro Ciénegas, Coah.- Cumpliendo su compromiso de mantenerse cercano a la población, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega visitó la colonia Emilio Bichara, donde sostuvo un diálogo abierto y directo con vecinas y vecinos del sector.

Durante el encuentro, las y los habitantes compartieron diversas inquietudes relacionadas con los servicios públicos, asesorías en distintos temas, así como solicitud de apoyos. Este tipo de acercamientos permiten al gobierno municipal escuchar de primera mano las problemáticas que enfrentan las colonias, con el fin de generar respuestas más efectivas y con sentido humano.

En su mensaje, el alcalde destacó que la cercanía con la gente no es solo un acto simbólico, sino una responsabilidad fundamental de cualquier gobierno para brindar resultados reales.

"Al igual que lo hicimos en campaña seguimos caminando las calles, mirando a los ojos a las personas y escuchando sus necesidades, para construir soluciones reales, porque la base de un gobierno eficiente está en el contacto permanente con su gente", expresó el edil.

Este ejercicio de diálogo ciudadano forma parte de una estrategia de atención directa que busca fortalecer el vínculo entre las autoridades y la comunidad, permitiendo actuar con mayor rapidez, sensibilidad y compromiso en cada uno de los sectores de Cuatro Ciénegas.

Asimismo, Leija Vega reiteró que su administración continuará promoviendo este tipo de visitas a colonias y ejidos para garantizar que todas las voces sean escuchadas y que las acciones de gobierno lleguen donde más se necesitan.

"Nuestra prioridad es que las familias de Cuatro Ciénegas vivan en mejores condiciones, con acceso a servicios dignos y con una autoridad que verdaderamente los acompañe en el día a día", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su convicción de trabajar cerca de la gente, con honestidad, compromiso y resultados.