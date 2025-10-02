Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora impulsa programa de empleo en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el propósito de acercar oportunidades laborales a quienes se encuentran en búsqueda de empleo, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque del programa 'Aquí Hay Jale', donde se ofertaron más de 520 vacantes.

En este evento, realizado la mañana de este jueves, la presidenta municipal estuvo acompañada por la coordinadora regional del Servicio del Empleo, Edna Heredia Alarcón, y el coordinador de Mejora Coahuila, José Cerda, donde se dio apertura a la recepción de las solicitudes.

En su mensaje, Sifuentes Zamora reconoció los retos económicos que enfrenta la región centro, derivados de la situación de Altos Hornos de México (AHMSA) y del panorama global marcado por la incertidumbre arancelaria. Sin embargo, destacó que programas como este reflejan el esfuerzo, la coordinación y el trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada para generar nuevas alternativas.

"Hoy dimos inicio al programa Aquí Hay Jale, gracias al trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado que encabeza nuestro Gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas y al esfuerzo de mis amigos de Mejora Coahuila, estamos logrando abrir más oportunidades de empleo para las familias de Castaños", señaló la edil.

Una de las prioridades de la administración municipal es crear condiciones que permitan a las y los castañenses acceder a empleos dignos, pues esto significa estabilidad económica y la posibilidad de cubrir las necesidades básicas de sus hogares.

"Castaños se caracteriza por su gente trabajadora, entrona y echada pa´delante, por eso seguirán tocando puertas con empresas y generando puentes de colaboración para poder realizar este tipo de actividades porque sabemos que lo más valioso que podemos dar a una familia es la oportunidad de tener un ingreso seguro y un futuro con esperanza", afirmó la presidenta municipal.

Finalmente, Sifuentes Zamora señaló que el Gobierno Municipal no solo trabaja en la atracción de nuevas inversiones, sino también en la vinculación con el sector productivo, la capacitación y en acercar las fuentes de empleo a las personas que lo necesitan.