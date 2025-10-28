Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora supervisa avances en obras de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- La Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acudió a supervisar las labores que se realizan en la laguna de oxidación de la colonia California, una obra que busca atender y resolver una problemática que por años ha afectado a los vecinos del sector.

Durante su recorrido, la presidenta municipal constató los avances de los trabajos que actualmente registran un 70 por ciento de progreso, destacando la instalación de una segunda bomba y la revisión del sistema eléctrico para garantizar el correcto funcionamiento.

Sifuentes Zamora recordó que esta importante obra es posible gracias al respaldo y el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas a quien presentaron este proyecto en enero pasado y de inmediato brindó su respaldo para hacerla posible.

"Esta es una obra de gran inversión y de alto impacto social. Agradezco mucho el apoyo y compromiso de nuestro Gobernador, quien ha estado siempre pendiente de Castaños y de los proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente", expresó la alcaldesa.

Asimismo, la presidenta municipal destacó que este tipo de obras son resultado del trabajo en equipo y la coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, lo que ha permitido avanzar en soluciones concretas a problemáticas que durante años afectaron a los vecinos.

Reconoció el respaldo del Alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, quien siempre ha mostrado disposición para trabajar en conjunto con las alcaldesas y alcaldes de la región centro-desierto.

Para finalizar, Sifuentes Zamora subrayó que su administración mantiene un intenso programa de obra pública que incluye pavimentación, electrificación, ampliación de líneas de agua y otros proyectos que mejorarán la calidad de vida de las familias castañenses.

"Seguimos trabajando con paso firme, coordinados con el Gobierno del Estado y los municipios vecinos, para que Castaños siga avanzando en infraestructura, desarrollo y bienestar", concluyó la alcaldesa.