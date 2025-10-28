Inversión de 173 millones en infraestructura urbana de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Para continuar reforzando la competitividad de Frontera y la Región Centro, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Sari Pérez Cantú inauguraron el Paso Inferior y Par Vial Almadén–Coahuila. Esta obra emblemática marca un precedente para la movilidad y desarrollo urbano de la ciudad y cuenta con una inversión superior a los 173 millones de pesos que beneficiará, con infraestructura moderna y segura, a miles de automovilistas, trabajadores y familias que transitan diariamente por este punto estratégico de la ciudad.

Durante su intervención, el gobernador Manolo Jiménez agradeció a las y los fronterenses y resaltó: "Esta es una obra bien importante que me pidieron en campaña; con una inversión de más de 170 millones de pesos fortalecemos la infraestructura y la competitividad de este gran municipio. Además, junto con Sari estamos llevando obras de agua, drenaje, pavimento y electrificación", afirmó el mandatario.

En su mensaje, Sari Pérez agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para realizar esta importante obra: "Desde el primer día asumimos el compromiso de recuperar esta obra; tocar puertas y gestionar valió la pena, porque hoy entregamos una obra de infraestructura moderna, segura y digna para las y los fronterenses", expresó la alcaldesa.

El evento reunió a vecinos, empresarios y autoridades estatales y municipales como Miguel Ángel Algara, secretario de Infraestructura; Gabriel Elizondo, coordinador de Mejora Coahuila; Enrique Martínez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quien reconoció el impacto regional del proyecto.

Con esta obra, los gobiernos Estatal y Municipal reafirman su compromiso de seguir trabajando con orden, coordinación y rumbo, impulsando proyectos para fortalecer la conectividad y calidad de vida entre Frontera y Monclova.