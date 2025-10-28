Devotos a San Judas Tadeo se congregan en capilla del ejido 8 de Enero

FRONTERA, COAHUILA.- Entre oraciones, veladoras y promesas cumplidas, cientos de personas acudieron este martes 28 de octubre a la capilla de San Judas Tadeo, ubicada sobre la carretera 30 en el ejido 8 de Enero, para agradecer los milagros concedidos por el santo patrono de las causas difíciles.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de la familia Arreola Reyes, originaria de Nadadores, quienes aseguran que San Judas Tadeo les concedió la salud de su pequeño Thiago Daniel, quien al nacer enfrentó complicaciones graves.

"Nos decían que no la contábamos, y por eso le pedimos a San Judas Tadeo que mejorara su salud. Nos lo cumplió, y hoy mi nieto tiene cuatro meses. Lo vestimos igual que él y venimos a ponerle su veladora. A partir de ahora le festejaremos cada 28 de octubre", expresó emocionada María Guadalupe Vaquera, abuela del menor.

Otro acto de fe fue protagonizado por la familia Adame Contreras, quienes trasladaron una imagen de gran tamaño de San Judas Tadeo desde la Universidad Politécnica Monclova-Frontera hasta el ejido 8 de Enero, cuatro años después del fallecimiento de la señora Martha Núñez, una devota que cada año realizaba el rosario en su casa.

"Mi suegra siempre le hacía su rosario y solo el 28 lo sacaba. Después de cuatro años, pudimos traerlo hasta acá como una forma de agradecerle. Este sábado le haremos su fiesta en Lamadrid, donde tenemos una capilla en su honor", compartió uno de los familiares.

La devoción también se manifestó con sacrificio. Verónica Arzola caminó descalza desde San Buenaventura hasta la capilla, agradeciendo al santo por mantener la salud de ella y su familia. "No sentí el asfalto ni la tierra, supe que él me acompañaba en el camino", dijo con fe.

Durante todo el día, la capilla permaneció llena de fieles que encendieron velas, dejaron flores y oraron por sus peticiones. La celebración, que cada año reúne a cientos de creyentes de la Región Centro, reafirma la profunda fe que San Judas Tadeo inspira entre quienes aseguran haber recibido su ayuda en los momentos más difíciles.