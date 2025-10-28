Jóvenes futbolistas de Coahuila destacan en programa de prevención a través del deporte

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Alumnos de nivel secundaria de San Buenaventura fueron recibidos por el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez en su despacho, luego de coronarse campeones del Torneo Estatal "Vive Libre, Vive Sin Drogas", un programa impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila a través del DIF Coahuila y el Instituto Estatal del Deporte (INEDEC).

Los jóvenes campeones compartieron con el alcalde sus experiencias y aprendizajes obtenidos a través de esta iniciativa, enfocado en el fomento al deporte como herramienta preventiva y de fortalecimiento de valores entre niñas, niños y adolescentes.

El edil Javier Flores felicitó a los alumnos por su entrega y disciplina, destacando que "el deporte es la primera herramienta de prevención y acercamiento con las juventudes, una forma de construir entornos saludables y alejados de las adicciones".

El equipo campeón estuvo integrado por los alumnos:

· José Ángel Guerrero Martínez

· Santiago Medina García

· Brandon Aquiles Vázquez Adame

· Christian Ronaldo Ibarra Esquivel

· Derek Ricardo De la Garza Maldonado

· Antonhy Daniel Abundis Dávila

· Iker Alexander Rodríguez Aranda

· Iker Leonel Leija Abundis

· Ulises Elizondo Lozano

· Jesús Adrián Reyes Cardona

Bajo la dirección del entrenador José Luis Domínguez Sifuentes y el auxiliar Ricardo Efraín De la Garza Cepeda, los jóvenes demostraron gran talento y trabajo en equipo durante las tres etapas del torneo: municipal (17 al 24 de septiembre), regional (25 de septiembre al 4 de octubre) y estatal, cuya gran final se celebró en las instalaciones del Territorio Santos Modelo en Torreón.

El director del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, reconoció el esfuerzo de los equipos participantes y subrayó que este torneo forma parte del eje de prevención del programa "Vive Libre, Vive Sin Drogas", con el objetivo de impulsar estilos de vida sanos a través del deporte.

La experiencia de representar a San Buenaventura a nivel estatal fue, sin duda, una vivencia única para los jóvenes futbolistas, quienes regresaron a casa orgullosos de su triunfo y compromiso con un futuro libre de adicciones.