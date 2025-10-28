Seguridad Pública de Frontera refuerza medidas viales

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de Frontera, Fernando González Dodero, informó que se mantendrán patrullajes sobre las calles Soledad y Coahuila de la colonia Occidental, con el objetivo de prevenir accidentes ante el cambio de vialidades.

Señaló que esta medida se aplicará mientras los automovilistas se adaptan al nuevo sentido de circulación.

El funcionario explicó que este par vial permitirá mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, pues anteriormente cruzar de un punto a otro en horas pico podía tardar hasta 30 minutos.

"Transporte y Vialidad colocó señalamientos para orientar a los conductores; al ser este el primer fin de semana con la nueva circulación, tendremos patrullaje constante en lo que las personas toman conciencia y aprenden el sentido de las calles", precisó.

Cabe destacar que este martes se realizó la entrega oficial de la obra por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú en el municipio de Frontera.

El director pidió a los vecinos tomar precauciones al circular por la zona, ya que esta obra beneficia no solo a la colonia Occidental, sino también a la zona centro de Frontera, así como a las colonias Bellavista y Roma.