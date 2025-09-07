Adornos patrios y eventos culturales en Cuatro Ciénegas para fortalecer la identidad mexicana

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con una inversión de 400 mil pesos, el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas anunció la colocación de adornos patrios y la organización de una serie de actividades culturales y musicales durante septiembre, con el objetivo de fortalecer el espíritu nacional y fomentar la convivencia familiar.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que este año se busca realzar las tradiciones mexicanas a través de un programa que incluirá presentaciones artísticas, eventos culturales y celebraciones populares, extendiéndose a lo largo del mes patrio.

"Queremos que nuestra gente disfrute de unas fiestas dignas, con un ambiente alegre, seguro y lleno de identidad mexicana", expresó el edil. Añadió que los eventos y espectáculos serán gratuitos para la población, quienes podrán disfrutar de calles y plazas adornadas con motivos tricolores.

Como parte central de los festejos, el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Grito de Independencia desde la explanada de la presidencia municipal. La velada contará con la participación de un mariachi en vivo y un conjunto norteño que amenizará el baile popular.

Desde inicios de mes, ya se pueden observar los adornos patrios en las principales vialidades del municipio. Asimismo, se han tomado medidas logísticas y de seguridad con el fin de garantizar que las celebraciones se desarrollen en un entorno ordenado y familiar.

Leija Vega reiteró que estas actividades no solo buscan reforzar la identidad cultural, sino también atraer al turismo local y ofrecer espacios de sano esparcimiento para las familias cieneguenses.