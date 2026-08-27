Exobreros de AHMSA reclaman 930 mil pesos anuales por cálculo incorrecto

Exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) aseguran que la aplicación de un 4 por ciento anual en el cálculo de sus terminaciones laborales, en lugar del 4 por ciento mensual que, sostienen, establece el contrato colectivo, les representa una afectación de hasta 930 mil pesos anuales.

El trabajador entrevistado señaló que la diferencia económica se genera por la forma en que actualmente se estarían calculando las cantidades pendientes de pago a los obreros.

"Nos están quitando un promedio de 930 mil pesos por año", afirmó.

Explicó que, de acuerdo con su planteamiento, el artículo 216 del contrato colectivo de trabajo establece un 4 por ciento mensual sobre las deducciones que se adeudan a los trabajadores.

Sin embargo, sostuvo que abogados que actualmente intervienen en las terminaciones laborales estarían aplicando un 4 por ciento anual.

"Los actuales licenciados ya están optando por usar el 4 por ciento anual dentro de las terminaciones que le hicieron a los compañeros", señaló.

El exobrero cuestionó que se haya señalado que no hubo modificaciones al contrato colectivo de trabajo y afirmó que el artículo 216 sí habría sido modificado en los hechos mediante la forma en que se están realizando los cálculos.

Aseguró que los trabajadores no han acordado una modificación de ese artículo y demandó que se respete el porcentaje que, según su interpretación, corresponde conforme al contrato colectivo.

"Debe de seguir siendo 4 por ciento mensual de todas las deducciones que nos deben", sostuvo.

El entrevistado consideró que la diferencia entre aplicar el porcentaje mensual y el anual representa una pérdida considerable para los trabajadores, que estimó en un promedio de 930 mil pesos por año.

Para dimensionar el impacto, planteó que si a los trabajadores se les pagara únicamente un año de lo que se les adeuda con el 4 por ciento mensual, podría observarse una diferencia importante en el monto de sus finiquitos.

"Con que nos paguen un año, un ejemplo, que sea con el 4 por ciento mensual de todo lo que nos deben", señaló.

También hizo un llamado a los trabajadores de AHMSA para que revisen las condiciones de sus terminaciones laborales y verifiquen el porcentaje utilizado para calcular las cantidades que les corresponden.

El exobrero sostuvo que la clase trabajadora no debe renunciar a sus derechos sindicales y recordó que los trabajadores no fueron quienes llevaron a AHMSA a la quiebra.

"La quiebra fue una quiebra inducida", afirmó.

Agregó que una de las principales demandas de los trabajadores ha sido el respeto al contrato colectivo de trabajo y pidió al síndico revisar la situación relacionada con el cálculo de las prestaciones pendientes.

Finalmente, insistió en que la diferencia de 930 mil pesos anuales, que atribuye al cambio en el porcentaje aplicado, debe ser revisada por los trabajadores antes de aceptar sus terminaciones.