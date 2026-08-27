Carlos Villarreal recibe premio por su trabajo en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, reconocimiento nacional otorgado por Alcaldes de México por los resultados alcanzados a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova y las acciones impulsadas para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

La distinción reconoce una estrategia de trabajo que integra acciones en materia de seguridad, desarrollo económico, infraestructura, imagen urbana y programas sociales, con proyectos orientados a atender las necesidades de las familias y generar condiciones para el crecimiento de Monclova.

A través de Prendamos Monclova, el Gobierno Municipal ha impulsado obras, acciones y proyectos mediante la suma de esfuerzos con la ciudadanía, la iniciativa privada y las diferentes instituciones. En este trabajo, ha sido fundamental la coordinación permanente y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para impulsar el desarrollo de Monclova y de toda la región Centro-Desierto.

"Este reconocimiento representa el trabajo que estamos haciendo juntos. Prendamos Monclova es una estrategia que se construye escuchando a nuestra gente, sumando a la iniciativa privada y trabajando en equipo con nuestro gobernador, Manolo Jiménez. Este premio nos compromete a seguir dando resultados y a seguir trabajando para que nuestra ciudad avance", señaló el alcalde Carlos Villarreal.

El presidente municipal destacó también la oportunidad de compartir experiencias con alcaldesas y alcaldes de distintos municipios del país, reconociendo el trabajo que diariamente realizan en favor de sus comunidades. Asimismo, felicitó a los alcaldes coahuilenses que también fueron distinguidos, entre ellos Javier Díaz, alcalde de Saltillo.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando con resultados, cercanía y visión de futuro, en equipo con la ciudadanía, la iniciativa privada y el gobernador Manolo Jiménez, para que Prendamos Monclova continúe generando obras, oportunidades y desarrollo para las familias de nuestra ciudad.