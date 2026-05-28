María Ruiz informa sobre seguridad en escuelas tras tragedia en Monclova

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene en marcha un diagnóstico estatal para detectar condiciones de riesgo en la infraestructura escolar, luego del accidente ocurrido en Monclova donde un menor perdió la vida tras el colapso de unos columpios dentro de un plantel educativo.

La Subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, informó que actualmente se trabaja en la integración de un atlas de riesgo que permitirá identificar las condiciones en las que se encuentran las escuelas de la entidad y establecer prioridades de atención.

De acuerdo con la funcionaria, los primeros análisis revelan que entre el 70 y el 75 por ciento de las instituciones educativas presentan algún tipo de riesgo, aunque aclaró que en muchos casos se trata de situaciones menores que también deberán ser corregidas para evitar incidentes futuros. "Estamos hablando desde detalles mínimos hasta problemas más importantes, pero todos serán atendidos porque el objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal educativo", señaló.

Ruiz Esparza explicó que el diagnóstico contempla revisiones integrales en todos los planteles, incluyendo aspectos estructurales, instalaciones eléctricas, áreas recreativas y cualquier elemento que pudiera representar un peligro para la comunidad escolar. Indicó que el propósito principal es prevenir que una tragedia como la registrada recientemente en Monclova vuelva a repetirse en otra institución educativa del estado.

Como parte de estas acciones, personal técnico y autoridades educativas realizan inspecciones para detectar zonas críticas que requieran intervención inmediata, especialmente en escuelas con infraestructura antigua o con áreas recreativas deterioradas. La funcionaria reconoció que uno de los principales desafíos ha sido el proceso para retirar estructuras consideradas inseguras, debido a que este tipo de decisiones deben ser avaladas por las asambleas escolares y los comités de padres de familia.

Explicó que en algunos casos existe resistencia para desmontar juegos infantiles, techumbres u otros espacios recreativos, aun cuando presentan condiciones de riesgo. "Cualquier retiro de infraestructura debe seguir ciertos procedimientos y contar con autorización de las asambleas escolares. A veces hay oposición porque son espacios que la comunidad aprecia o considera necesarios, pero la prioridad debe ser siempre la seguridad", sostuvo.

La subsecretaria reiteró que el atlas de riesgo permitirá contar por primera vez con un panorama detallado de las necesidades de infraestructura en los planteles educativos de Coahuila, facilitando así la planeación de obras de mantenimiento, rehabilitación y sustitución de áreas inseguras. Finalmente, aseguró que la Secretaría de Educación mantendrá vigilancia permanente en las escuelas y continuará con las evaluaciones técnicas para reducir riesgos y fortalecer las condiciones de seguridad en beneficio de miles de estudiantes en toda la entidad.