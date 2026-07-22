Denuncian a Tabatha Priscila por fraude en Monclova: LadyTandas

MONCLOVA COAH.-El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal presentada ante esa dependencia en contra de persona alguna por el caso conocido públicamente como "LadyTandas", en el que se señala a Tabatha Priscila "N" por un presunto fraude.

El funcionario precisó que la Fiscalía no ha iniciado una carpeta de investigación relacionada con este asunto, debido a que ninguna de las partes ha interpuesto una querella formal. Por ello, exhortó tanto a la parte denunciante como a la señalada a acudir ante la autoridad ministerial para presentar los recursos legales correspondientes.

El caso cobró notoriedad luego de que Fernanda Izaguirre denunciara públicamente un presunto adeudo de aproximadamente 342 mil pesos atribuido a Tabatha Priscila "N". Posteriormente, otras personas afirmaron haber enfrentado situaciones similares, por lo que el monto total de los presuntos adeudos superaría 1.5 millones de pesos, de acuerdo con los testimonios difundidos.

La denunciante aseguró haber participado durante más de dos años en al menos 11 tandas, con aportaciones de 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos. Señaló que recibió sin contratiempos los pagos correspondientes a ocho grupos; sin embargo, afirmó que a finales de 2025 comenzaron los incumplimientos.

Según su versión, el 30 de noviembre de 2025 debía recibir 50 mil pesos, el 31 de diciembre otros 150 mil pesos y el 31 de enero de 2026 un pago adicional de 50 mil pesos, recursos que, asegura, nunca le fueron entregados.

Fernanda Izaguirre también sostuvo que la presunta organizadora dejó de cubrir sus aportaciones en una tanda administrada por ella, lo que le generó un adeudo de 70 mil pesos, cantidad que afirma haber cubierto con recursos propios para responder al resto de los participantes.

Asimismo, aseguró que existe un reconocimiento de adeudo firmado y protocolizado ante notario público, documento que forma parte del procedimiento legal que actualmente se sigue. También señaló que la señalada habría ofrecido cubrir la deuda con recursos obtenidos de la venta de una vivienda mediante un crédito Infonavit, operación que, según la denunciante, no se concretó.

De igual forma, afirmó que sus abogados acudieron a notificar una demanda y un citatorio judicial en el domicilio de la presunta responsable, donde, asegura, fueron recibidos por los padres de ésta, quienes presuntamente los agredieron verbalmente e intentaron hacerlo físicamente.

Hasta el momento, Tabatha Priscila Cepeda Tovar no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos, por lo que las acusaciones corresponden exclusivamente a la versión de las personas denunciantes. El caso permanece sujeto al procedimiento legal que, en su caso, determinen las autoridades competentes.