Carlos Villarreal presenta Feria Monclova 2026: eventos gratuitos para la ciudadanía

La Feria Monclova 2026 ofrecerá entre 85 y 90 por ciento de sus eventos de manera gratuita, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien adelantó que la cartelera oficial será presentada durante la primera quincena de agosto, una vez que el concesionario concluya los últimos detalles de la organización.

El Edil señaló que la feria se llevará a cabo en octubre, como ocurrió el año pasado, con el propósito de aprovechar mejores condiciones climáticas y evitar que coincida con el regreso a clases, el fin del periodo vacacional y una eventual participación de los Acereros de Monclova en los playoffs.

Villarreal Pérez explicó que la programación será similar a la de la edición anterior, con un Teatro del Pueblo en el que la gran mayoría de las presentaciones serán de acceso libre para la ciudadanía. "Va a ser algo muy parecido a lo del año pasado, con un Teatro del Pueblo donde prácticamente entre el 85 y 90 por ciento de los días serán gratuitos para la ciudadanía. Ahorita están definiendo qué artistas cerrarán la cartelera", comentó.

Indicó que el concesionario aún afina la programación y será quien presente los últimos detalles antes del anuncio oficial.

Respecto a los espectáculos, recordó que los conciertos realizados el año pasado dentro del estadio fueron organizados por promotores externos en coordinación con la organización de Acereros, mientras que en esta edición será el concesionario quien organice los eventos en el área exterior del inmueble.

Asimismo, informó que el rodeo tendrá modificaciones en su calendario. Las competencias se realizarán durante los dos primeros fines de semana de la feria, con etapas eliminatorias y finales, mientras que en la tercera semana no habrá actividad para evitar coincidir con el rodeo de Saltillo, donde participan los ganadores de distintas etapas clasificatorias.

El alcalde destacó que el objetivo es repetir el modelo implementado en 2025 mediante una alianza entre el concesionario, la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, con el fin de mantener una oferta de espectáculos accesible para las familias.