Cecati Coahuila actualizará su oferta educativa con robótica e inteligencia artificial

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) en Coahuila analizan incorporar cursos relacionados con inteligencia artificial, robótica y tecnologías de última generación dentro de su oferta educativa para el próximo ciclo escolar.

Sonia Guardiola Alemán, coordinadora de Enlace de los Cecati en el estado, informó que la institución trabaja en la actualización de sus programas para responder a las nuevas necesidades del sector productivo y de los estudiantes.

Explicó que actualmente se revisa la oferta educativa que será enviada a los planteles, con el objetivo de determinar qué especialidades y equipos permitirán implementar estas capacitaciones. "Siempre buscamos estar adecuados a la demanda de la actualidad. Estamos revisando la oferta educativa para poder adecuarla a estas solicitudes y, por supuesto, la inteligencia artificial, la robótica y todo lo relacionado con tecnología de último nivel forman parte de esa pretensión", señaló.

Guardiola Alemán indicó que la incorporación de estos cursos dependerá de las características de cada plantel y de las necesidades de infraestructura o capacitación que se requieran. "Algunas no requieren una gran inversión, pero en otras sí se necesita alguna capacitación específica o equipo; intentaremos que podamos traerlas para ofertarlas a nuestra comunidad", explicó.

La coordinadora estatal destacó que temas como la inteligencia artificial generan interés entre los alumnos, por lo que los Cecati realizan entrevistas y encuestas para conocer las necesidades tanto del sector productivo como de los estudiantes.

A partir de estos análisis, dijo, se determinan las especialidades que pueden fortalecerse en cada región del estado para ampliar las oportunidades de capacitación.