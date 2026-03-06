Activan Alerta Amber para localizar a adolescente en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Autoridades de Nuevo León activaron la Alerta Amber en coordinación con el Estado de Coahuila para localizar a la adolescente Mía Alizee Vázquez Franco, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para difundir la información y contribuir a su pronta localización.

De acuerdo con el reporte emitido a través del programa Alerta Amber México y de la Fiscalía General de Nuevo León, se pide la colaboración de la población para compartir la ficha de búsqueda y proporcionar cualquier dato que pueda ayudar a ubicar a la menor.

Acciones de la autoridad

Las autoridades recordaron que, conforme al artículo 22 de los Lineamientos Generales de Operación del Programa Nacional Alerta Amber México, la activación de la alerta tendrá una duración máxima de 72 horas, periodo durante el cual se intensificará la difusión masiva del caso con el objetivo de lograr el mayor alcance posible.

Llamado a la ciudadanía

En este sentido, se exhorta a la ciudadanía a compartir la información en redes sociales y otros canales de difusión, con el fin de incrementar las posibilidades de localizar a la adolescente.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede reportarse al teléfono 55 5346 2516, correspondiente al programa Alerta Amber México.