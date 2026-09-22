Niño de dos años en Frontera bajo sospecha de rickettsia

Un menor de dos años, habitante de la colonia Los Rieles, es atendido como caso sospechoso de rickettsia, luego de presentar fiebre y detectarse garrapatas en su domicilio, informó Miguel Sánchez Leija, director de Salud de Frontera.

El funcionario explicó que atendió al menor el viernes, cuando acudió al IMSS con un cuadro febril, además de dolor de garganta y malestar general.

Durante el interrogatorio médico, la madre inicialmente negó haber observado garrapatas u otros vectores en el domicilio. Sin embargo, refirió que dos meses antes habían tenido problemas con garrapatas en un perro, por lo que el animal fue reubicado y se realizó una fumigación.

La familia recibió indicaciones para continuar con tratamiento sintomático y revisar nuevamente la vivienda en busca de posibles vectores.

El sábado, la madre informó al médico que el menor continuaba con fiebre y que había encontrado garrapatas en las puertas de la casa.

Ante estos antecedentes y la persistencia de la fiebre, se notificó al personal médico correspondiente y se inició tratamiento con doxiciclina, además de canalizar al menor a la Clínica 7 del IMSS para continuar con su valoración.

Sánchez Leija señaló que el resultado de dengue fue negativo y que permanecen a la espera del estudio para determinar si se confirma o descarta la rickettsia.

El menor continúa bajo tratamiento con doxiciclina desde el sábado, debido a los factores de riesgo identificados.

El director de Salud hizo un llamado a las familias a no normalizar la presencia de garrapatas en las viviendas ni en perros y gatos, al señalar que su presencia representa un riesgo para la salud. "Hay que insistir en la limpieza, en los cuidados de las mascotas y, si presentan algún síntoma, principalmente fiebre, aunado al antecedente de haber identificado alguna garrapata, acudir a un centro de salud", señaló.

Sánchez Leija destacó la importancia de recibir atención médica durante los primeros cinco días desde la aparición de los síntomas, al considerar que la enfermedad puede ser tratable y curable cuando se atiende oportunamente.

Como parte de las acciones preventivas, el Ayuntamiento mantiene brigadas y barridos en distintos sectores del municipio. Además, se realizan servicios gratuitos para mascotas, entre ellos baños garrapaticidas, aplicación de líquido garrapaticida y desparasitación.

Este martes se programó una brigada de salud animal a las 17:00 horas en la colonia Colosio, con el objetivo de atender también a las personas que trabajan durante la mañana y solo pueden acudir por la tarde.

El funcionario agregó que las brigadas continúan trabajando en sectores como San Miguel, Colosio, Morelos y ahora Los Rieles, además de mantenerse atentos a posibles puntos críticos que sean reportados por la ciudadanía.

Respecto a versiones sobre otro posible caso en la colonia Bellavista, Sánchez Leija indicó que la Jurisdicción Sanitaria se encuentra investigando, pero aclaró que hasta el momento no cuenta con información oficial que confirme un caso ni una hospitalización en ese sector.

Finalmente, pidió a los habitantes reportar la presencia de garrapatas y mantener limpias sus viviendas, así como atender y proteger a sus mascotas para reducir los riesgos asociados a estos vectores.