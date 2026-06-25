Alerta sanitaria en Frontera tras picadura de garrapata en niña

Un caso de picadura de garrapata en una niña encendió la alerta sanitaria en Frontera, donde autoridades de Salud municipal mantienen vigilancia ante el incremento de reportes de este tipo en la región.

El director de Salud de Frontera, Miguel Sánchez Leija, informó que la menor fue atendida de manera médica y se le estableció un seguimiento preventivo debido al riesgo que representan este tipo de picaduras.

Explicó que, aunque la picadura no genera efectos inmediatos, existe un periodo de incubación de entre dos y 14 días, en el cual pueden presentarse complicaciones si la garrapata estaba infectada. "Se trata de una conducta expectante. En estos casos lo más importante es la vigilancia, sobre todo si aparece fiebre en los días posteriores", señaló el funcionario.

Acciones de la autoridad

Detalló que el protocolo médico contempla la detección de fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza, dolor abdominal o exantema, además de factores de riesgo como la convivencia con animales infestados. Indicó que, en caso de presentar fiebre, incluso sin otros síntomas, se activa el tratamiento oportuno y el envío de muestras al nivel estatal para su análisis, sin esperar la confirmación del laboratorio.

El caso de la menor fue detectado durante consulta médica, donde el padre refirió que los perros con los que convive presentaban garrapatas y mantenían contacto cercano con la niña. Sánchez Leija advirtió que este tipo de situaciones subraya la importancia del control de mascotas y la higiene en el hogar, ya que la convivencia directa con animales infestados aumenta el riesgo de contagio.

Detalles confirmados

Asimismo, señaló que el seguimiento incluye visitas domiciliarias para evaluar condiciones del entorno y reforzar medidas preventivas en caso necesario. El director de Salud reiteró que los casos deben notificarse y atenderse de forma inmediata para evitar complicaciones, especialmente en menores de edad.