Alertan en Saltillo por "desplazadores"

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo emitió una alerta ante la presencia de los llamados "desplazadores", delincuentes que aprovechan la temporada de compras del Buen Fin para estafar a personas adultas mayores, especialmente en cajeros automáticos y tiendas de conveniencia.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que estos individuos, originarios de entidades como el Estado de México, Puebla y Nuevo León, llegan a la ciudad para cometer fraudes.

"Suelen acercarse a personas de la tercera edad cuando retiran dinero. Les ofrecen ayuda, pero en realidad cambian o clonan sus tarjetas con terminales portátiles para vaciar las cuentas", detalló.

Garza Félix señaló que durante los últimos tres meses se han registrado al menos tres detenciones de sujetos relacionados con este tipo de delitos.

"Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, estamos reforzando el operativo del Buen Fin para prevenir estos casos y exhortamos a la ciudadanía a usar tarjetas en lugar de efectivo", puntualizó.

El comisionado también recomendó que los adultos mayores acudan acompañados al realizar depósitos o retiros, y que eviten aceptar ayuda de desconocidos. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 911 o a través de los grupos de WhatsApp ciudadanos y el chat box policial.

Por último, informó que ya se preparan los operativos de seguridad para Halloween, con el despliegue de los 16 agrupamientos de la policía preventiva. "Queremos que las familias disfruten con tranquilidad; pedimos que los niños caminen por las banquetas y sigan las indicaciones de los elementos", concluyó.