Encargada ebria provoca cierre temporal de 'Bandidos Bar' en Sabinas

SABINAS, COAH.- En un operativo conjunto entre autoridades estatales y elementos de seguridad pública, fue clausurado el conocido establecimiento "Bandidos Bar", ubicado en la zona centro de la ciudad. La intervención se realizó como parte de una jornada de supervisión a negocios nocturnos, en la que se detectaron diversas irregularidades que derivaron en el cierre temporal del lugar.

Durante la inspección, la encargada del bar fue sorprendida en evidente estado de ebriedad mientras atendía la barra, lo que representa una violación directa a los reglamentos que rigen el funcionamiento de este tipo de giros comerciales. Las autoridades señalaron que este comportamiento pone en riesgo tanto a los clientes como al personal del establecimiento.

Además, se constató que el negocio no contaba con la documentación necesaria para operar, incluyendo licencias actualizadas y permisos de funcionamiento. Esta falta de cumplimiento normativo agravó la situación legal del bar, lo que motivó la clausura inmediata por parte de las autoridades competentes.

El cierre del "Bandidos Bar" permanecerá vigente hasta nuevo aviso, y se condiciona a que los propietarios regularicen su situación administrativa y cumplan con todas las medidas exigidas por la ley. Las autoridades reiteraron que estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad en espacios públicos.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por los constantes incidentes que se han registrado en el lugar, y celebraron la acción de las autoridades. Mientras tanto, se espera que los responsables del establecimiento presenten la documentación correspondiente y atiendan las observaciones para poder reabrir sus puertas.