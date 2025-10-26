Renovación de mesa directiva en Ejido La Cuchilla programada para diciembre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Ejido La Cuchilla se prepara para un proceso de renovación de su mesa directiva, el cual se llevará a cabo durante la primera semana del mes de diciembre, informó Leonel Gómez Camacho, quien ha manifestado su intención de participar en la próxima elección.

Este cambio forma parte de los procedimientos regulares que se realizan en la comunidad para fortalecer la organización interna y garantizar la continuidad de sus actividades.

Gómez Camacho detalló que será el primer domingo de noviembre cuando se publique la convocatoria oficial, con el objetivo de que los interesados puedan registrar sus planillas.

Este proceso permitirá que los aspirantes presenten a sus equipos de trabajo y propuestas, fomentando así la participación democrática entre los ejidatarios.

Entre los cargos que serán renovados se encuentran el de Presidente del Comisariado, Tesorero, Secretario, así como los responsables del Consejo de Vigilancia, los corrales, las áreas recreativas, salones de eventos y el equipo de maquinaria.

Estos puestos son fundamentales para el buen funcionamiento del ejido y su adecuada administración, detalló el entrevistado.

El también aspirante recordó que ser ejidatario implica no solo derechos, sino también obligaciones, entre ellas la de involucrarse activamente en las decisiones y actividades que impactan a la comunidad.

Subrayó la importancia de que todos los miembros participen en este proceso para asegurar una representación justa y comprometida.

Finalmente, Leonel Gómez destacó que este tipo de cambios se realizan mediante asamblea en cada administración, y que en el Ejido La Cuchilla se continúa trabajando con unidad y responsabilidad, todo sea para bien de las familias ejidatarias, concluyó.