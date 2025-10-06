Intensifican acciones preventivas por brote de dengue en Frontera Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El municipio de Frontera suma hasta el momento 16 casos confirmados de dengue, de los cuales la mitad se concentran en el Ejido 8 de Enero y en el Ejido La Cruz, informó el director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, correspondientes a la semana epidemiológica número 39 en la Región Centro, la cifra mantiene en alerta a las autoridades locales que intensificaron las acciones preventivas.

"Por eso nuestra preocupación de ir a ver ese lugar y enfocarnos en las acciones que debemos de hacer. En otras colonias no hemos tenido problemas como en años anteriores, como la colonia Borja, Independencia o Las Aves; en la colonia Borja tenemos unos contados confirmados", expuso el funcionario.

Sánchez Leija detalló que actualmente se tienen otros 16 casos probables en espera del resultado de las pruebas de sangre enviadas a Saltillo, por lo que la vigilancia epidemiológica continuará en la región.

Asimismo, señaló que algunos pacientes optan por atenderse en farmacias o consultorios particulares "solo para salir del apuro", sin que esos diagnósticos se reporten como casos probables o confirmados de dengue, lo que dificulta llevar un registro más preciso de la enfermedad.

El director de Salud Municipal subrayó que se trabaja de manera coordinada con brigadas de fumigación y descacharrización en los sectores con mayor índice de riesgo, además de reforzar las campañas de concientización entre la población para eliminar criaderos del mosquito transmisor.

Finalmente, exhortó a los habitantes a mantener patios y espacios limpios, tapar recipientes de agua y acudir de inmediato a consulta médica en caso de presentar síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullido, para evitar complicaciones.