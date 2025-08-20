Árbol cae por fuertes vientos en zona centro del municipio

El director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Frontera informó que se esperan lluvias en la región centro del estado durante el resto de la semana, con pronósticos de precipitación superiores al 60 por ciento y tormentas eléctricas vespertinas.

Las temperaturas se mantendrán por debajo de lo habitual para la temporada, oscilando entre los 30 y 33 grados Celsius, señaló el funcionario, lo que traerá un clima agradable para la población luego del término de la canícula.

"La lluvia de este martes no estaba pronosticada. Nos cayó algo de agua con fuertes vientos, por encima de los 50 kilómetros por hora", declaró.

Agregó que como consecuencia, se registró la caída de un árbol en la zona centro del municipio, lo que movilizó a elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Primarios y personal de la CFE para atender la situación y asegurar el área.

El director aclaró que, aunque no hay ingreso de algún huracán al territorio nacional, los efectos de los sistemas meteorológicos están provocando desastres principalmente en la zona oriente del país. En ese sentido, exhortó a la población fronterense a mantenerse atenta a los reportes oficiales y a comunicarse con el cuerpo de bomberos ante cualquier emergencia.