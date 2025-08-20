Colaboración entre Asociación Ganadera y Autoridades Refuerza Seguridad en San Buenaventura

La presidenta de la Asociación Ganadera de San Buenaventura, Gladys Ayala, destacó la buena respuesta por parte de las autoridades de seguridad ante casos relacionados con el abigeato y otras situaciones que han requerido atención directa.

"La confianza siempre ha estado puesta en el Poder Judicial y Ejecutivo. Nosotros, como dirigentes del gremio ganadero y representantes de esta actividad, consideramos que hacer el enlace con las instituciones es una parte importante", afirmó Ayala en entrevista.

La dirigente explicó que, tras una reunión sostenida en julio pasado, se crearon grupos de WhatsApp en los que participan ganaderos, así como autoridades de seguridad pública, lo que ha permitido mejorar la vigilancia y el flujo de información en tiempo real.

"Hoy en día contamos con esa seguridad gracias a estos canales de comunicación directa. En cada una de las casetas se da certeza y seguridad a los ganaderos. Esto nos permite estar en contacto constante con el secretario de Seguridad y los altos mandos policiacos para reportar cualquier anomalía", señaló.

El uso de tecnología y la voluntad de colaboración entre los productores y las corporaciones de seguridad ha sido clave, según Ayala, para fortalecer la protección del sector ganadero en la región, especialmente ante delitos como el robo de ganado.