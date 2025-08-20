Alcaldesa Sari Pérez Catú inicia obra de mejora en servicios de agua potable

Cumpliendo con su compromiso de mejorar los servicios de agua potable, así como la calidad de vida en las colonias de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Catú puso en marcha la obra de reposición y cambio de diámetro de la red de agua potable en la colonia Guadalupe Borja. Este proyecto, realizado en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, beneficiará directamente a más de mil habitantes con una inversión de 757 mil pesos para la colocación de 236 metros lineales de tubería.

En el arranque de los trabajos sobre la calle Antonio Olivares, la edil destacó que esta acción es resultado de la gestión municipal y del trabajo coordinado con SIMAS, Obras Públicas y el Gobierno del Estado a través de Mejora Coahuila. Pérez Cantú fue acompañada en el evento por Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobernación en la Región Centro-Desierto y el gerente general de Simas, Eduardo Campos.

"Garantizamos un suministro más eficiente, con mayor presión y menos fugas. Sabemos que el agua es vida, y por eso trabajamos todos los días para asegurar que llegue con calidad y en suficiente cantidad a los hogares fronterenses", expresó la alcaldesa Sari Pérez. Resaltó además, que todas las obras que se realizan en Frontera, son una respuesta a las peticiones ciudadanas que se reciben de primera mano.

Los vecinos de la colonia Guadalupe Borja agradecieron a la presidenta municipal y al gobernador, además de reconocer que esta obra representa una mejora palpable en su calidad de vida, ya que el agua es esencial para las familias. "Da gusto ver que en el primer gobierno encabezado por una mujer en Frontera, se cumplen compromisos que esperábamos desde hace años", expresaron.

Frontera avanza con orden y rumbo, respondiendo a las necesidades de la gente y demostrando que cuando ciudadanos y gobiernos trabajan en equipo, los resultados se reflejan en más y mejores servicios para todos.