Víctor Alfonso Martínez Villalobos denuncia ataques a su madre

Víctor Alfonso Martínez Villalobos alzó la voz en defensa de su madre, Juanita Villalobos, servidora pública del municipio de Castaños, luego de que fuera blanco de comentarios ofensivos y con tintes de violencia política de género por parte del activista Lorenzo Carrillo.

A través de un comunicado difundido este martes, Villalobos condenó enérgicamente las expresiones emitidas en redes sociales, particularmente en Facebook, donde Carrillo se refirió de manera despectiva. Ante esto, anunció que se están analizando las vías legales correspondientes por difamación.

"Quiero aclarar que la persona a la que ofenden es mi señora madre", expresó Villalobos, manifestando su molestia no solo como ciudadano, sino como hijo, frente a los ataques que calificó de cobardes y misóginos.

En el comunicado, también se señala que Lorenzo Carrillo ha mantenido una postura constante de confrontación con la administración municipal, atacando específicamente a mujeres en el poder, sobre todo a la alcaldesa con términos que calificó como "soeces y vulgares". Villalobos lo acusó de denostar públicamente el trabajo de la alcaldesa y su equipo, generando división en la población mediante discursos ofensivos y sin fundamento.

"Atacar a una mujer, a su equipo, a su familia y a sus colaboradores, es un acto de violencia política que no puede ser normalizado", afirmó Villalobos, quien calificó la trayectoria de su madre como la de una servidora pública ejemplar.

Además, rechazó tajantemente el uso de la política como una herramienta de enfrentamiento y descalificación, y exhortó a Carrillo a disculparse públicamente por sus dichos, apelando a los valores humanos y al respeto institucional.