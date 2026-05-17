Ofrecen a secundarias charlas contra acoso

Las charlas incluyen temas sobre violencia en el noviazgo y prevención de adicciones.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene a disposición de escuelas secundarias charlas contra el acoso escolar, las cuales son impartidas por la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito. Alexis Morales Hernández, titular de la dirección, dijo que en las charlas también se abordan temas como los peligros en las redes sociales, accidentes vehiculares, violencia en el noviazgo y prevención de adicciones. "En las charlas de acoso escolar les explicamos qué es el bullying, los actores que participan, víctima y acosador, los testigos que se involucran, y las consecuencias graves que han tenido en algunos casos tanto para la víctima como para el agresor, entre otra información", dijo.

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Se han visitado cerca de 140 escuelas en lo que va del año.

En lo que va de este año, se han visitado cerca de 140 planteles educativos, con el objetivo de brindar información útil a las y los estudiantes para promover un entorno seguro, añadió. "El visitar a las y los estudiantes nos permite poner sobre la mesa temas relevantes y, como autoridad, darles a conocer los riesgos y las consecuencias que existen al tomar malas decisiones, para que sean más conscientes y de esta forma trabajamos en la prevención de delitos", agregó Morales Hernández.

La Comisaría de Seguridad busca crear un entorno seguro para los estudiantes.

A fin de llegar a un mayor número de estudiantes, la Comisaría de Seguridad puso a disposición el teléfono 844-311-7476 para solicitar pláticas de prevención en las escuelas.