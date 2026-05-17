CRIT Coahuila alista lotería solidaria

SALTILLO, Coahuila.- Con la finalidad de fortalecer los servicios de atención y rehabilitación que brinda a menores de edad y jóvenes de la región, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Coahuila anunció la realización de una lotería con causa abierta al público.

¿Cuándo y dónde se realizará la lotería?

La actividad se desarrollará el 29 de mayo a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del CRIT, ubicadas sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, en la colonia Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo. El encuentro busca reunir a familias, voluntariado y ciudadanía en una jornada de convivencia y apoyo social.

Detalles del evento y participación

De acuerdo con la organización del evento, cada participante podrá integrarse a una dinámica que contempla dos tablas de juego, 25 partidas y 10 rondas de consolación, mediante una aportación de 100 pesos. Los fondos obtenidos serán destinados a fortalecer los programas de terapias y acompañamiento integral que ofrece la institución.

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Los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas permiten mantener el respaldo a pacientes y sus familias, además de fomentar la participación ciudadana en actividades con sentido social, además subrayaron que el apoyo de la comunidad resulta fundamental para continuar ofreciendo atención especializada y servicios de rehabilitación a quienes más lo requieren.

Oportunidad de apoyo a la comunidad

Asimismo, se resaltó que la lotería representa una oportunidad para reforzar la cercanía entre la población y el trabajo que diariamente realiza el Teletón en beneficio de cientos de menores atendidos en la entidad.

Las personas interesadas en asistir o solicitar información adicional pueden comunicarse al teléfono 844-122-1812.