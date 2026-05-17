Participan mil 100 dibujos en concurso de inclusión

Saltillo, Coahuila.- El secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, informó que el Concurso de Dibujo de la Inclusión superó ampliamente la participación registrada en años anteriores, al alcanzar más de mil 100 trabajos recibidos en todo el estado.

El funcionario explicó que la convocatoria cerró el pasado 8 de mayo, aunque se otorgó una prórroga de algunos días para permitir la llegada de dibujos provenientes de distintas regiones de Coahuila.

"Ya tenemos aquí más del doble del año pasado. En físico ya contamos con más de mil 100 dibujos; el año pasado recibimos 560, que ya había sido el doble del año anterior", destacó.

Martínez y Morales señaló que el incremento en la participación refleja el interés creciente de niñas, niños y jóvenes por temas relacionados con la inclusión y el respeto a los grupos vulnerables.

Acciones de la autoridad

Indicó que estas acciones ayudan a fomentar valores desde el hogar, las escuelas y las colonias, promoviendo una cultura de empatía y respeto.

En cuanto a los programas sociales, aclaró que actualmente existen restricciones derivadas del proceso electoral, principalmente en temas de promoción y eventos masivos, aunque aseguró que los apoyos y programas continúan operando conforme a la ley.

"Los programas siguen naturalmente, siempre apegados al marco regulatorio", comentó.

Detalles confirmados

El titular de Inclusión y Desarrollo Social destacó además que recientemente concluyó con éxito un curso de Lengua de Señas Mexicana y actualmente se desarrolla un taller gratuito de lectoescritura en Braille, abierto a toda la población y realizado cada viernes.

Asimismo, informó que continúa el diplomado sobre racismo, el cual cuenta con más de 350 personas inscritas y tiene validez oficial por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila.