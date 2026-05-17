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Coahuila

Reúne 15K GIS a miles de corredores

La edición 49 de la carrera organizada por Grupo Industrial Saltillo convocó a más de 3 mil participantes en la capital coahuilense......sumario

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 17 mayo, 2026 - 07:28 p.m.
Reúne 15K GIS a miles de corredores
 

SALTILLO, Coahuila.- Las calles del norte de Saltillo se llenaron de energía, aplausos y espíritu deportivo durante la edición número 49 de la tradicional carrera 15K GIS, celebrada este domingo con la participación de más de 3 mil corredores.

Desde temprana hora, familias completas, grupos de amigos y aficionados al atletismo se congregaron en las inmediaciones del Biblioparque Norte para formar parte de uno de los eventos deportivos con mayor arraigo en la ciudad.

Inicio de la competencia

El arranque oficial comenzó a las 5:59 de la mañana con la salida de los atletas de la categoría de sillas de ruedas; segundos después partió el contingente principal que recorrió los 15 kilómetros del circuito.

La competencia dejó como ganadores absolutos a Alexis Hernández y Fernanda Basaldúa. Hernández, representante de la Comarca Lagunera, se llevó el primer lugar varonil al registrar un tiempo de 48 minutos, mientras que la corredora saltillense dominó la rama femenil con un cronómetro de 59 minutos y 57 segundos.

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Participación internacional

Además de la participación local y regional, la carrera mantuvo por tercer año consecutivo su formato internacional virtual, lo que permitió que cerca de 400 personas participaran simultáneamente desde distintos países donde GIS tiene operaciones, entre ellos España, China, Italia, Polonia y República Checa.

Ceremonia inaugural

Previo al disparo de salida, autoridades y directivos encabezaron la ceremonia inaugural. Entre los asistentes estuvieron Knut Bentin, director general de GIS; Gabriela Cabello, presidenta de Fundación GIS; Edgar Puentes, titular del Instituto Estatal del Deporte de Saltillo; y Juan Antonio Villarreal, director global de Talento y Cultura de la empresa.

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