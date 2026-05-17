Refuerzan operativos preventivos en colonias

SALTILLO, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y mantener una presencia cercana con la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificó este fin de semana los operativos preventivos en distintas colonias del sur poniente de Saltillo.

Durante la tarde y noche, elementos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia en sectores como Diana Laura, Nueva Jerusalén, 23 de Noviembre, El Álamo, Girasol, 26 de Marzo, Las Teresitas, Niños Héroes y los condominios de Las Isabeles.

Acciones de la autoridad

Las acciones forman parte de la estrategia permanente de proximidad social que mantiene la corporación municipal, recorriendo colonia por colonia para detectar y atender de manera directa las principales inquietudes de las y los habitantes.

Además de los patrullajes preventivos, los oficiales sostuvieron diálogos con vecinas y vecinos para escuchar sus reportes y reforzar la coordinación con la comunidad.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

También se proporcionaron números de contacto directo con el propósito de agilizar la comunicación y la atención ante cualquier situación de riesgo.

Detalles confirmados

Autoridades señalaron que la presencia operativa continuará de manera constante en todos los sectores de la ciudad, buscando reforzar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias saltillenses.