Deben diputados aplicar vinculación con ciudadanía

SALTILLO, COAH.- El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que uno de los principales retos de la próxima Legislatura será fortalecer la colaboración entre el sector académico, empresarial y la sociedad civil para impulsar iniciativas que contribuyan a resolver las necesidades más apremiantes de la población. Tras emitir su voto durante la jornada electoral de este domingo, el dirigente empresarial señaló que los futuros diputados deberán mantener cercanía con los ciudadanos, escuchar sus inquietudes y traducirlas en propuestas legislativas que generen resultados concretos. Indicó que la figura del diputado local desempeña un papel fundamental en la vida política y social del estado, por lo que confió en que quienes resulten electos estén a la altura de las expectativas de la población y de la responsabilidad que implica representar a sus distritos.

Acciones de la autoridad

López Villarreal destacó además la relación de trabajo que el sector empresarial ha mantenido con la actual Legislatura, la cual, afirmó, se ha caracterizado por la apertura al diálogo y la disposición para escuchar las opiniones del empresariado en diversos temas. Explicó que en varias ocasiones los legisladores compartieron con el sector productivo iniciativas que podrían tener impacto en la actividad empresarial, lo que permitió analizar propuestas y realizar adecuaciones. Como ejemplo mencionó temas relacionados con la regulación ambiental, donde se logró generar acuerdos y plantear mejoras a los proyectos legislativos. 'El desarrollo de Coahuila es resultado de un trabajo coordinado entre empresarios, sociedad civil y representantes populares, por lo que es importante mantener esa dinámica de colaboración', expresó.

Detalles confirmados

Respecto a la jornada electoral, informó que los observadores ciudadanos vinculados al organismo empresarial reportaron un proceso tranquilo y con incidencias menores, principalmente relacionadas con retrasos en la apertura de algunas casillas. Señaló que, una vez instaladas, las casillas operaron con normalidad, permitiendo que los ciudadanos acudieran a ejercer su derecho al voto en un ambiente de orden y tranquilidad. Finalmente, manifestó su confianza en las autoridades electorales y llamó a la población a participar en las urnas para fortalecer la democracia y otorgar legitimidad a los resultados que arroje la elección. 'Coahuila ha sido ejemplo de participación ciudadana y esperamos que esta jornada mantenga ese compromiso de los ciudadanos con la vida democrática del estado', concluyó.