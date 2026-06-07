Registró el INE 119 incidencias menores

SALTILLO, COAH.- La jornada electoral celebrada este domingo en Coahuila se desarrolló sin incidentes graves que afectaran la recepción de votos o pusieran en riesgo el proceso democrático, informó el Vocal de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uriel López Castillo.

El funcionario detalló que las incidencias registradas durante la elección fueron menores y pudieron resolverse de manera oportuna, permitiendo que la votación continuara con normalidad en todo el estado y fueron alrededor de 119 de ellas.

El Vocal de Organización Electoral del INE, Uriel López Castillo, detalló las incidencias menores registradas.

Entre los reportes más frecuentes estuvieron los casos de ciudadanos que acudieron a las urnas y no aparecieron en la Lista Nominal o en los listados adicionales autorizados. Esta situación concentró más de la mitad de los incidentes documentados, con alrededor de 56 registros. Asimismo, se reportaron casos en los que algunos funcionarios de casilla abandonaron sus funciones una vez instaladas formalmente las mesas receptoras de votos. López Castillo explicó que estas situaciones fueron asentadas en las actas correspondientes y no representaron obstáculos para el desarrollo de la elección.

Se registraron 119 incidencias menores, la mayoría relacionadas con la Lista Nominal.

De igual forma, se contabilizaron cerca de 11 interrupciones temporales derivadas de acciones de personas que alteraron momentáneamente el orden en algunas casillas. En estos casos, la votación se suspendió por breves periodos mientras se restablecían las condiciones necesarias para continuar con la recepción de sufragios. También se registraron cambios de ubicación en algunas casillas, ajustes que fueron realizados por causas justificadas y sin generar afectaciones significativas para los electores.

Aunque no se especificaron los municipios donde ocurrieron las incidencias, el representante del INE indicó que los reportes se distribuyeron en distintas regiones de la entidad y forman parte de las situaciones habituales que pueden presentarse en una elección de gran escala. López Castillo subrayó que ninguno de los incidentes obligó a cancelar o suspender de manera definitiva la votación en alguna casilla. Añadió que todas las eventualidades fueron atendidas conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, descartó la ocurrencia de hechos de mayor gravedad, como destrucción de material electoral, toma de casillas o acciones que impidieran permanentemente el ejercicio del voto.