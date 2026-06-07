Llegó a Frontera el primer paquete electoral del IEC

A las 20:09 horas de este domingo arribó a las instalaciones del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Frontera el primer paquete electoral correspondiente a la jornada para la elección de diputado local por el Distrito 6.

El paquete fue entregado por funcionarios de las casillas 176 Contigua 1, 176 Contigua 2 y 176 Básica, ubicadas en la colonia Morelos, luego de concluir el proceso de recepción y conteo de boletas en cada una de las mesas receptoras.

Tras el cierre oficial de las votaciones a las 18:00 horas, los funcionarios iniciaron las labores de escrutinio y cómputo, así como la integración de la documentación electoral que posteriormente fue trasladada bajo los protocolos establecidos por la autoridad electoral.

El primer paquete electoral en Frontera

La llegada de este primer paquete marcó el inicio de la recepción formal de la documentación electoral en el comité municipal, donde durante la noche se esperaba el arribo gradual del resto de los paquetes provenientes de las diferentes secciones instaladas en Frontera.

Personal del IEC recibió la documentación y verificó que los paquetes arribaran debidamente sellados para su resguardo y posterior cómputo oficial de los resultados.

Participación ciudadana en la jornada electoral

La jornada electoral transcurrió con la participación de miles de ciudadanos que acudieron a emitir su voto para elegir a quien representará al Distrito 6 en el Congreso del Estado. Una vez recibidos todos los paquetes, la autoridad electoral continuará con los procedimientos establecidos para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.