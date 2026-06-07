Wendy Delgado emite su voto: "Hoy decidimos el futuro del Distrito 5"

La candidata del Verde acudió a la primaria Josefina Ortiz Soto para ejercer su derecho y llamó a la ciudadanía a hacer lo mismo.

Wendy Delgado, candidata del Partido Verde por el Distrito 5, acudió esta mañana a la Escuela Primaria Josefina Ortiz Soto, ubicada en la Avenida Leandro Valle de la colonia homónima para emitir su voto.

Visiblemente emocionada pero tranquila del resultado que vendrá, la candidata de 24 años hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta jornada electoral.

"Hoy decidimos el futuro del Distrito 5. Cada voto cuenta. No se queden en casa", expresó después de depositar su boleta.

Delgado destacó que en estas elecciones se eligen a las diputadas y diputados locales que representarán a la ciudadanía en el Congreso del Estado, y recordó que la participación ciudadana es clave para fortalecer la democracia.

"Votar no es solo un derecho, es una responsabilidad. Yo ya cumplí. Ahora les toca a ustedes para un cambio en Monclova", concluyó.

La candidata del Verde continuará el resto del día en Monclova, a la espera de los resultados preliminares.