Movilizan a miles con rutas alimentadoras

Saltillo, Coah.- Las tres rutas alimentadoras que se han puesto en funcionamiento en Saltillo benefician diariamente a miles de usuarios del transporte público, quienes las utilizan para trasladarse a sus actividades cotidianas, informó el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS. El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, dio a conocer que estas opciones de movilidad se suman a las rutas troncales de 'Aquí Vamos Gratis' y forman parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González para fortalecer el sistema de transporte público en la ciudad. 'Estas rutas han beneficiado a miles de personas en sus recorridos diarios y vamos a seguir implementando más rutas alimentadoras para conectar de mejor manera los distintos sectores de Saltillo', apuntó De la Rosa Molina.

Detalles confirmados

En primera instancia se puso en operación la ruta RS-714, que conecta las colonias Mirasierra y Saltillo 2000 a través de vialidades como Prolongación Otilio González, Eulalio Gutiérrez, Pedro Figueroa, Humberto Hinojosa, Isidro López Zertuche y el periférico Luis Echeverría Álvarez. Posteriormente, entró en funcionamiento la ruta RS-716, que une las colonias Colinas de Santiago, al oriente de la ciudad, con La Minita, al poniente, y cuya trayectoria incluye la zona hospitalaria del Centro Metropolitano y el primer cuadro de la ciudad. La tercera ruta alimentadora es la RS-211, que inicia su recorrido en el surponiente de Saltillo, en la colonia Diana Laura, atraviesa buena parte del periférico Luis Echeverría Álvarez y concluye al norte de la ciudad, en las inmediaciones del Biblioparque Norte.

Impacto en la comunidad

Las tres rutas alimentadoras operan de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y los domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. El IMMUS informó además que estas rutas mantienen las tarifas vigentes: 15 pesos la tarifa general sin tarjeta y, con la tarjeta 'Aquí Vamos', 13 pesos tarifa general, 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.