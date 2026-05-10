Adelantar vacaciones afectará educación

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Región Sureste, Alfredo López Villarreal, manifestó el desacuerdo del organismo empresarial con la decisión anunciada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de adelantar la conclusión del ciclo escolar, argumentando que una medida de este tipo afecta la planeación educativa, la dinámica familiar y la organización laboral del país.

El dirigente empresarial señaló que, si bien es importante proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante las altas temperaturas registradas en distintas regiones, la solución no debe ser la cancelación anticipada de clases de manera generalizada.

Indicó que México enfrenta condiciones climáticas distintas según cada región, por lo que consideró necesario aplicar medidas diferenciadas por estado, municipio o zona escolar. Entre las alternativas planteadas mencionó ajustes en horarios, clases híbridas, adecuaciones temporales en infraestructura educativa y esquemas flexibles que permitan concluir el calendario escolar sin afectar el aprendizaje.

López Villarreal también expresó preocupación por las implicaciones jurídicas de la decisión, al señalar que cualquier modificación al calendario escolar oficial debe realizarse con sustento técnico, claridad normativa y procedimientos formales, debido a que la falta de precisión genera incertidumbre entre escuelas, docentes, madres y padres de familia, así como en las empresas que deben reorganizar horarios y actividades laborales.

El representante empresarial advirtió además que reducir semanas efectivas de clase podría agravar el rezago educativo que enfrenta el país. Recordó que los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2022 ubicaron a México en el lugar 35 de 37 países de la OCDE, mientras que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el rezago educativo afecta al 19.4 % de la población y mantiene una tendencia al alza desde 2016.

Asimismo, sostuvo que la medida tendría repercusiones económicas y sociales, especialmente para madres y padres trabajadores que deberán reorganizar esquemas de cuidado para sus hijos. En particular, destacó el impacto en las mujeres trabajadoras, ya que, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, durante 2025 alrededor de 17.7 millones combinaron responsabilidades de cuidado con un empleo formal.

López Villarreal insistió en la necesidad de construir alternativas junto con autoridades educativas, especialistas, docentes y organizaciones de padres de familia, priorizando la seguridad de los estudiantes sin comprometer la continuidad académica.

Finalmente, el empresario reiteró que la educación es un pilar fundamental para la competitividad, la movilidad social y el desarrollo económico del país, por lo que las decisiones en esta materia deben tomarse con responsabilidad, visión de largo plazo y sustento técnico.