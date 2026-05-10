Disfrutan conciertos por el Día de las Madres

Saltillo, Coah.- Miles de familias abarrotaron todos y cada uno de los conciertos que organizó el Gobierno Municipal de Saltillo para celebrar el Día de las Madres. Durante cuatro días, familias saltillenses acudieron a las presentaciones realizadas en espacios públicos de colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte, donde se desarrollaron eventos musicales abiertos al público. Las actividades iniciaron en el parque Abraham Curbelo, en la colonia Guayulera; continuaron en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape, en el sector Teresitas; posteriormente se realizaron en la plaza pública de la colonia Zaragoza; y concluyeron este sábado en el estacionamiento de "Mi Tienda", en Satélite Norte. A lo largo de la semana, asistentes de distintos sectores de la ciudad participaron en estas jornadas culturales que incluyeron música en vivo y espacios de convivencia familiar en cada una de las sedes programadas. Durante las presentaciones participaron agrupaciones como Sonora Dinamita, La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia, además de la participación del grupo local Señor Bones. El Ayuntamiento de Saltillo informó que los eventos se realizaron con acceso gratuito y formaron parte de la programación organizada en distintos puntos de la ciudad para celebrar a las mamás saltillenses. Asimismo, se destacó la participación de habitantes de colonias cercanas a cada una de las sedes, quienes acudieron a disfrutar de las actividades desarrolladas durante las jornadas musicales. Finalmente, el Gobierno Municipal de Saltillo agradeció la asistencia de las familias que participaron en las actividades realizadas durante esta semana con motivo del Día de las Madres.