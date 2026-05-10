Promueven mediación en conflictos vecinales

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de promover la sana convivencia entre vecinos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Unidad de Justicia Cívica, trabaja en la mediación de conflictos vecinales. Personal de Justicia Cívica acude al llamado de vecinos y dialoga con las partes involucradas en un conflicto para, a través del diálogo, evitar que el problema escale a delitos y llegar a un acuerdo. Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría de Seguridad, explicó que "todo procedimiento es confidencial, imparcial y voluntario; es decir, queda bajo resguardo de la Unidad, no existen preferencias por parte de los elementos mediadores y no se obliga a participar a ninguna de las partes involucradas".

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Conflictos más frecuentes

Los conflictos más frecuentes suelen estar relacionados con estacionamiento, basura y agresiones verbales, por lo que se busca atenderlos en tiempo oportuno. "Además, en caso de que exista incumplimiento del acuerdo por alguna de las partes involucradas, pueden ser acreedores a una sanción monetaria, servicio comunitario e incluso al arresto", agregó Serrato Castañeda.

Cómo solicitar mediación

Las personas que requieran apoyo para mediar algún conflicto vecinal pueden comunicarse al teléfono 414.11.14 de la Policía Municipal de Saltillo, o a través de los grupos de seguridad.