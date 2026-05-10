Detectan menores bebiendo en cantina

Autoridades municipales clausuraron el bar El Mocorito luego de detectar a menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas durante un operativo de supervisión.

Por: Monserrat Rodarte Arteaga, Coahuila.– Como resultado de un operativo de supervisión en bares y cantinas, autoridades municipales clausuraron el establecimiento El Mocorito tras detectar la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en el interior del lugar.

Acciones de la autoridad

En la acción participaron elementos de la Policía Municipal de Arteaga en coordinación con personal de Protección Civil, quienes realizaron una inspección preventiva en distintos negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas. Durante la revisión, las autoridades confirmaron que varios jóvenes menores de edad se encontraban ingiriendo alcohol dentro del establecimiento, situación que representa una violación a la normativa vigente, por lo que se procedió a la clausura inmediata del bar.

Detalles confirmados

El inmueble quedó asegurado mientras las autoridades correspondientes determinan la sanción que deberá enfrentar el negocio conforme a la ley. Autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera permanente con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de las disposiciones en establecimientos con venta de alcohol.