Luciano del Bosque enfrenta problemas por inundaciones en su hogar

FRONTERA, COAHUILA.- Las intensas lluvias registradas en Frontera volvieron a causar afectaciones en viviendas de la colonia Praderas del Norte, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura dentro de algunos domicilios de la calle Ferrocarriles. Uno de los afectados fue Luciano del Bosque, quien señaló que desde hace años enfrenta el mismo problema cada vez que se presentan precipitaciones fuertes.

El vecino explicó que durante la madrugada el agua ingresó rápidamente a su hogar, obligándolo a sacar pertenencias y subir ropa y objetos para evitar mayores pérdidas. "Todo se nos llenó aquí adentro", comentó mientras mostraba el nivel que alcanzó el agua en la vivienda.

Luciano relató que lleva cerca de 30 años viviendo en el sector y aseguró que las inundaciones son constantes. "Siempre es lo mismo cada que llueve", expresó, al señalar que en esta ocasión el nivel superó nuevamente la barda de la propiedad y no le permitió dormir durante la noche debido a la preocupación y las maniobras para intentar sacar el agua.

El afectado indicó que el agua cruza con fuerza por el sector y termina acumulándose dentro de las viviendas, situación que, dijo, ya había previsto debido a experiencias anteriores. "Ya estábamos preparados porque ya nos ha pasado", explicó.

Vecinos del sector solicitaron apoyo de las autoridades municipales para atender el problema de drenaje pluvial y evitar que las lluvias sigan poniendo en riesgo su patrimonio.