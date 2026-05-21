Tormenta en Frontera: Protección Civil asegura saldo blanco

Frontera, Coah.- El departamento de Protección Civil informó que la tormenta registrada la noche del miércoles concluyó con saldo blanco, luego de las acciones coordinadas entre corporaciones y áreas operativas municipales.

Durante la contingencia se atendieron reportes relacionados con acumulación de agua e inundaciones en viviendas de sectores como Zona Centro, Occidental, La Sierrita y Aviación, donde se realizaron labores de desagüe y apoyo preventivo para reducir afectaciones.

En materia vial, los pasos a desnivel fueron liberados luego de trabajos de desagüe realizados por personal operativo. El cruce de las calles Coahuila y Emilio Carranza permaneció cerrado temporalmente por acumulación de agua, mientras se brindaba apoyo a vehículos varados y se restablecían las condiciones de seguridad para la circulación.

Asimismo, personal de Servicios Primarios realizó trabajos de supervisión y limpieza en rejillas pluviales y puntos de desagüe ubicados en distintos sectores de la ciudad, principalmente en zonas con mayor acumulación de agua.

Las autoridades informaron que el monitoreo meteorológico se mantiene activo, debido a que persiste el pronóstico de lluvias y tormentas para los próximos días. Por ello, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y atender las recomendaciones preventivas emitidas por Protección Civil.

Entre las principales medidas de prevención se recomienda no cruzar arroyos o calles inundadas, reducir traslados durante lluvias intensas y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.