Almuerzo especial en Cuatro Ciénegas en honor a médicos por su labor

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con motivo del Día del Médico, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, que encabeza el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, celebró un almuerzo de reconocimiento para honrar la labor incansable de quienes dedican su vida a cuidar la salud de la comunidad.

Por iniciativa del Departamento de Salud y con el respaldo del presidente municipal, se llevó a cabo esta actividad para reconocer la entrega, profesionalismo y compromiso de todos los médicos, quienes con su vocación y dedicación contribuyen de manera invaluable al bienestar de la población.

Esta actividad permitió no solo rendir homenaje a los médicos, sino también fortalecer los lazos de compañerismo y motivación entre los profesionales de la salud del municipio.

Al respecto, el presidente municipal destacó la importancia de reconocer a quienes diariamente salvan vidas y trabajan con empatía, esfuerzo y responsabilidad en beneficio de la salud pública.

"Hoy queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por su dedicación, compromiso y servicio. Ser médico no es solo una profesión, es una vocación de vida que refleja amor por los demás y un alto sentido humano", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que la administración municipal continuará impulsando acciones que fortalezcan los servicios de salud y brinden mejores condiciones para el desarrollo de sus labores.

El Departamento de Salud Municipal reafirmó su agradecimiento a todos los médicos por su labor diaria y su compromiso con las y los ciudadanos, reconociendo que su esfuerzo y dedicación son fundamentales para mantener una comunidad más saludable, segura y solidaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reconoce y agradece profundamente al personal médico por la labor que realizan todos los días en beneficio de la comunidad, promoviendo un ambiente de respeto, gratitud y motivación hacia quienes cuidan la salud de todos.