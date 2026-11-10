Pide Leija a SIMAS respetar acuerdo para diferir pago de la Sección 288

Tras el requerimiento de cobro por más de 147 mil pesos y la amenaza de suspensión del servicio en el recinto de la Sección 288, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático, llamó al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a respetar el acuerdo previo para diferir el pago.

El dirigente sindical explicó que la notificación entregada en las instalaciones responde a un protocolo ordinario de la paramunicipal. Precisó además que el edificio se encuentra bajo la figura de comodato otorgado por Altos Hornos de México (AHMSA) a la organización gremial.

Acuerdo de pago y contingencia financiera

Leija Escalante señaló que previamente se entabló comunicación con directivos de SIMAS para pactar la firma de un convenio de pago, el cual se formalizará una vez que se resuelva la contingencia financiera de la siderúrgica y se reanuden las actividades.

A dos años de mantener cerradas las instalaciones, el líder gremial descartó afectaciones mayores y reiteró que el sindicato confía en la atención y flexibilidad del organismo operador mientras prevalezca la quiebra de la empresa.