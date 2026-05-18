Raúl Cárdenas responde a altas temperaturas con hidratación para empleados

FRONTERA, COAHUILA.- Ante las altas temperaturas que ya comienzan a sentirse en la región Centro, donde se están registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados, el municipio de Frontera habilitó puntos de hidratación para el personal de Servicios Primarios, esto a petición del sindicato de burócratas, con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud de las cuadrillas que laboran bajo el sol.

El director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija, informó que en la bodega del patio de Servicios Primarios se entrega polvo hidratante a los trabajadores que integran las cuadrillas y a los operadores de camiones, quienes diariamente realizan labores de limpieza y mantenimiento en la ciudad.

Explicó que se cuenta con sobres de hidratante para preparar tanto un litro como hasta 20 litros de bebida, dependiendo de las necesidades de cada grupo de trabajo y de las jornadas que desempeñan en campo. "Fue una petición del sindicato de burócratas al municipio para instalar puntos de hidratación y poder brindar este apoyo al personal que está expuesto a las altas temperaturas", señaló.

Aunque hasta el momento no se han registrado casos de golpe de calor entre los empleados municipales, destacó que se mantiene una campaña de concientización sobre el uso adecuado de estos productos. Cárdenas Leija explicó que el consumo excesivo de bebidas hidratantes también puede provocar malestares estomacales, por lo que recomendó no abusar de ellas y complementar la hidratación principalmente con agua natural. "Se les hace conciencia de que en exceso el hidratante puede ser malo para el estómago, por eso solamente deben consumir cierta cantidad y el resto del día tomar más agua", puntualizó.

El funcionario reiteró que la prevención es fundamental durante esta temporada de calor, especialmente para quienes realizan trabajo físico al aire libre y enfrentan jornadas prolongadas bajo temperaturas extremas.